Dilma e Alckmin discutem abastecimento de água em SP

Alckmin veio acompanhado da diretora-presidente da Sabesp, Dilma Pena, e a presidente convocou a ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, e representantes da direção da Agência Nacional de Águas (ANA). A reunião já acabou mas não há, ainda, informações sobre os procedimentos determinados pelo governo federal para ajudar São Paulo a resolver o problema provocado principalmente pela longa escassez de chuvas deste verão - que levou aos baixos níveis do sistema.

O Planalto estava afastado do problema, tentando deixá-lo a cargo do governo do Estado de São Paulo. Mas, com a continuada redução dos níveis de água nos reservatórios da Cantareira e com a proximidade do início do período seco, agora em abril, que poderá agravar ainda mais o quadro na capital paulista, o governo federal decidiu entrar para tentar ajudar, temendo que os reflexos possam também atingi-lo, ainda em um ano eleitoral. Há também uma preocupação que a falta de água possa se estender até às vésperas do início da Copa do Mundo de Futebol, em meados de junho, em razão da possibilidade de esgotamento do volume útil do sistema de abastecimento de água.