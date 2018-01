Dilma é diplomada e diz que Petrobras não pode ser destruída por denúncias

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A presidente Dilma Rousseff disse nesta quinta-feira que as denúncias de corrupção não podem destruir a Petrobras e prometeu, em seu segundo mandato, combater a corrupção e implementar a melhor governança existente em uma estatal.

Em discurso de diplomação como presidente reeleita no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Dilma afirmou que funcionários da estatal foram atingidos pelo processo de combate à corrupção.

A Operação Lava Jato, da Polícia Federal, que já levou ao indiciamento pela Justiça de 39 pessoas, duas delas ex-diretores da Petrobras, apontou a existência de um suposto esquema de desvio de recursos na estatal.

Em seu discurso de diplomação, Dilma também disse que detalhará em seu discurso de posse, no dia 1º de janeiro de 2015, as medidas que adotará no segundo mandato para impulsionar o crescimento econômico.

(Reportagem de Jeferson Ribeiro)