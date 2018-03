Dilma e Lula oferecem ajuda política para Haddad A presidente Dilma Rousseff reuniu-se nesta terça-feira com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva num hotel da zona sul de São Paulo para discutir uma estratégia com o objetivo de avaliar qual ajuda política poderá dar ao prefeito da capital paulista, Fernando Haddad (PT), por causa das manifestações que tomam conta das ruas da cidade nos últimos dias. A informação foi divulgada com exclusividade pelo Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado, lançado, oficialmente, nesta terça-feira, em Brasília,