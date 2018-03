Dilma enaltece papel do governo na saúde bucal A presidente Dilma Rousseff afirmou no início da noite desta quarta-feira, 28, que a decisão do Executivo federal de transformar saúde bucal em uma política de saúde pública "foi uma grande conquista do governo do ex-presidente Lula e do meu governo". A afirmação foi feita durante cerimônia de inauguração do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) da cidade de São Bernardo do Campo (SP). O local possui consultórios e laboratório de próteses dentárias.