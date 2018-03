Dilma envia cartas de apoio a Neymar e à seleção A presidente Dilma Rousseff enviou neste sábado uma carta à seleção brasileira de futebol e outra diretamente dirigida a Neymar, jogador que foi contundido no jogo de sexta-feira contra a Colômbia e está fora da Copa do Mundo. "Sua face de dor, ontem, no gramado do Castelão, feriu meu coração e o de todos os brasileiros e brasileiras", escreveu a presidente ao atacante.