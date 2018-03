Dilma está no Maracanã para entregar taça a campeões

O Palácio do Planalto cogitou a possibilidade de a presidente não entregar a taça ao capitão da seleção campeã para evitar a repetição das vaias que recebeu na abertura da Copa, no dia 12 de junho no Estádio do Itaquerão, em São Paulo, mudou de ideia e, hoje, poderá entregar a taça ao capitão argentino, o meia-atacante Lionel Messi ou ao capitão alemão, o lateral Philip Lahm.

Apesar de ter voltado atrás e resolvido entregar a taça à seleção campeã, Dilma não compareceu hoje à cerimônia de encerramento da Copa do Mundo no Maracanã e causou algum mal-estar.

Outros chefes de estado, como a chanceler alemã Angela Merkel, e os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da África do Sul, Jacob Zuma, também já estão no Maracanã, palco da final. O evento também reúne personalidades do futebol mundial, como os brasileiros Pelé, Zico, Kaká e o inglês David Beckham.