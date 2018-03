Dilma expressa confiança em Felipão e pede união por seleção

A presidente usou sua conta no Twitter para agradecer aos internautas por ter chegado à marca de 2,5 milhões de seguidores na rede social e aproveitou para incentivar a seleção.

"Aproveito para ressaltar a minha confiança em Felipão, Parreira e em todos os jogadores da seleção brasileira", escreveu a presidente, se referindo ao coordenador técnico da seleção, Carlos Alberto Parreira.

"É hora de união em torno da nossa seleção brasileira. Vai Brasil."

A presidente tem usado seus discursos para rebater críticas à realização do Mundial no Brasil, torneio que tem sido realizado sem grandes sobressaltos, apesar da onda de manifestações contrárias aos gastos públicos para a realização do evento, que tomaram as ruas do país no ano passado e também este ano, mas com menor intensidade.

Dilma tem dito que a organização do Mundial tem "goleado" os pessimistas e tem exaltado obras como estádios, aeroportos e de mobilidade urbana.

A presidente, que concorre à reeleição em outubro, foi hostilizada por torcedores na abertura da Copa entre Brasil e Croácia, em São Paulo, em 12 de junho, única partida do Mundial a que compareceu até o momento.

A seleção brasileira, que ainda não convenceu nas quatro partidas que realizou no Mundial , enfrenta a Colômbia na sexta-feira em Fortaleza, pelas quartas de final da Copa do Mundo.

(Reportagem de Eduardo Simões)