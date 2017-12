Dilma: Forças demonstram compromisso com a nação Às vésperas do início da atuação de 2.500 militares do Exército e da Marinha na Garantia da Lei e da Ordem (GLO), a presidente Dilma Rousseff (PT) usou a conta pessoal no microblog Twitter para afirmar que as Forças Armadas "mais uma vez demonstram seu compromisso" com o País. Dilma também destacou o papel dos militares ao prestar ajuda a populações afetadas por enchentes em Rondônia e no Acre.