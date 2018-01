Dilma lamenta morte de 54 pessoas em acidente de ônibus em SC

A presidente Dilma Rousseff lamentou a morte de 54 pessoas em acidente de ônibus em Santa Catarina, ocorrido neste sábado (14). "É com pesar que soube da notícia da morte de 54 pessoas em um acidente de ônibus na Serra Dona Francisca, em Santa Catarina. Nesta hora de dor e sofrimento, quero apresentar meus sentimentos às famílias e amigos que perderam seus entes queridos", diz a nota oficial enviada pelo governo.

Por volta das 17 horas deste sábado, um ônibus de turismo caiu no quilômetro 89 da Rodovia SC-418, no trecho entre a cidade de Joinville (SC) e a divisa com o Paraná. Com placa de União da Vitória, no Paraná, o veículo pertence à empresa Costa Mar Turismo. O motorista perdeu o controle em uma curva, em um trecho de descida, e o ônibus caiu em uma ribanceira com 400 metros de altura no município de Campo Alegre, em Santa Catarina.

Segundo o governo catarinense, o veículo levava um grupo de evangélicos de União da Vitória para um evento religioso em Guaratuba, cidade litorânea do Paraná.