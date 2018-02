Dilma: Mais Médicos terá reforço de 2.800 profissionais Mais 2.800 médicos serão deslocados a diversos pontos do País até a próxima quarta-feira para ampliar o atendimento do programa Mais Médicos, informou neste sábado, 30, a presidente Dilma Rousseff no microblog Twitter. "Este grupo se junta aos médicos que já estão atuando em 1.099 municípios e 19 distritos indígenas de todo o País", escreveu.