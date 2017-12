Dilma: nada nem ninguém conseguirá destruir Petrobras

"Nós sabemos que a Petrobras é a maior e mais bem-sucedida empresa brasileira. Ela é a maior empresa desse país. E esse título dificilmente alguém irá tomar da Petrobras", afirmou Dilma durante cerimônia de batismo e viagem inaugural de navios petroleiros em Ipojuca (PE).

"A Petrobras jamais vai se confundir com qualquer mal feito, com corrupção ou qualquer ação indevida de quaisquer pessoas, das mais graduadas às menos graduadas. Nós, com determinação, estamos aqui nos comprometendo, a cada dia que passa, que o que tiver de ser apurado vai ser apurado com o máximo de rigor. O que tiver de ser punido vai ser punido também com o máximo de rigor", disse Dilma.