Dilma nega evasão 'significativa' no Mais Médicos A presidente Dilma Rousseff minimizou, nesta sexta-feira, 18, os casos de evasão de profissionais de saúde do programa Mais Médicos. Um dos mais emblemáticos foi o da cubana Ramona Matos Rodriguez, que deixou o programa e procurou a liderança do DEM na Câmara dos Deputados, após descobrir que o valor que recebia era muito inferior ao pago a médicos de outros países.