Dilma: País está em plena campanha por mais médicos A presidente Dilma Rousseff comentou nesta quarta-feira em Varginha, no sul de Minas Gerais, os planos de expansão nas vagas de medicina em universidades públicas e privadas no País. Respondendo a uma pergunta sobre a possibilidade da abertura de uma faculdade de medicina na cidade, Dilma disse que o Brasil está em plena campanha para aumentar e ampliar o número de médicos no Brasil.