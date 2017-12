Dilma passa por consulta médica em SP

De acordo com a Secom, Dilma entregou ao médico exames realizados no dia 31 de março no Hospital das Forças Armadas (HFA) em Brasília. "A presidente fez novas avaliações rotineiras cumprindo o quinto ano de acompanhamento clínico desde o inicio do seu tratamento contra um câncer", comunicou a Secom. Em abril de 2009, Dilma informou que estava fazendo tratamento de quimioterapia para combater um linfoma, um câncer do sistema linfático, na axila esquerda. A presidente deverá passar o feriado da Páscoa em Brasília, com familiares.

Dores abdominais.

No dia 31 de março deste ano, a presidente passou por exames clínicos e uma tomografia no Hospital das Forças Armadas, após sentir dores abdominais e sofrer uma diarreia. Na época, o médico Kalil Filho disse ao Estado que a presidente Dilma apresentava um quadro inflamatório intestinal. Segundo ele, como já estava na hora de Dilma fazer o controle de tomografia anual, a presidente aproveitou a oportunidade para fazer os exames.