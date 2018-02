Dilma presta solidariedade a infectados pelo vírus HIV

Ela disse que a gestão avança no protocolo para dar inicio ao tratamento da aids assim que é confirmada a presença do vírus no organismo. De acordo com Dilma, vários estudos demonstram que o uso precoce de antirretrovirais reduz em 96% a taxa de transmissão da doença. "Com aids, não se brinca. Tem dúvida?", questionou.

Neste domingo, o ministério anunciou medidas no atendimento aos pacientes portadores do HIV. A partir de agora, assim que a pessoa for diagnosticada com a doença, receberá tratamento imediato pela rede pública. O objetivo da medida é reduzir as possibilidades de transmissão e oferecer melhor qualidade de vida ao paciente, que será tratado com antirretrovirais.