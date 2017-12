Dilma promete segurança 'pesada' na Copa

"A Copa implica também num aperfeiçoamento imenso da nossa segurança. Nós botaremos segurança pesada na Copa", disse Dilma durante reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, em Brasília.

"Não há a menor hipótese de o governo federal pactuar com qualquer tipo de violência. Nós não deixaremos em hipótese alguma a Copa ser contaminada", acrescentou.

Na Copa das Confederações no ano passado, evento-teste para a Copa do Mundo, manifestantes tomaram as ruas em protesto contra os gastos com a realização do Mundial e houve confrontos com as forças de segurança.

(Por Jeferson Ribeiro)