Dilma recebe oficialmente apoio do PTB para a reeleição

Em 2010, quando Dilma se elegeu presidente, o PTB apoiou a candidatura de José Serra, do PSDB, mas logo após o início do governo passou a integrar a base aliada da petista no Congresso. O partido contribuirá também com cerca de um minuto para propaganda eleitoral de rádio e TV de Dilma. O PTB tem 19 deputados e seis senadores.

Dilma agradeceu o apoio e lembrou que o partido é o símbolo do projeto político do ex-presidente Getúlio Vargas.

“Sem sombra nenhuma de dúvida, Getúlio Vargas é um dos fundadores do Brasil moderno. Mesmo os que querem virar a página do Getúlio não conseguirão porque ele integra a página do Brasil moderno”, afirmou.

(Reportagem de Jeferson Ribeiro; Edição de Alexandre Caverni)