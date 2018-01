Dilma reitera apoio a França após Charlie Hebdo e elogia manifestações

"Quero reiterar nossa mensagem inicial de solidariedade aos franceses e a seu governo", afirmou a presidente em comunicado. "Manifesto, igualmente, a esperança de que a grande comoção que esses acontecimentos provocaram na França e no mundo seja o melhor antídoto contra futuros atos de intolerância e de barbárie", acrescentou.

"Estou segura de que os muitos brasileiros que vivem na França estarão presentes à grande Marcha Republicana de domingo próximo em Paris. O pensamento de meu governo estará convosco", disse ela, descrevendo o evento como um "encontro de cidadãos do mundo em prol de um futuro de paz e democracia".

Na quarta-feira, o escritório do jornal satírico Charlie Hebdo, que já havia sido alvo de ataques por publicar caricaturas satirizando o profeta Maomé, foi atacado por extremistas, deixando 12 mortos. Os responsáveis pelo ataque foram mortos na sexta-feira, em ação policial.

Marchas em memória das vítimas reuniram milhares na França na sexta-feira, com mais uma manifestação marcada para domingo, em Paris. Na nota divulgada neste sábado, Dilma informou que pediu ao embaixador do Brasil, José Bustani, que a represente no evento.