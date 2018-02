Dilma retorna a Brasília após viagem ao ES

Por meio de sua conta no microblog Twitter, a presidente se solidarizou com a população capixaba e reiterou a ajuda que o governo federal dará ao Estado. "Primeiro, vamos agir e liberar todos os recursos necessários para resgatar as pessoas, salvar as vidas e abrigar as famílias atingidas", afirmou em uma das dez postagens que fez, ainda dentro do avião, a caminho de Brasília, e completou: "Em seguida, vamos reconstruir as cidades e os municípios alagados - reconstruir estradas, hospitais, escolas, moradias."

A presidente reforçou, em uma das postagens, a parceria entre os governos federal, estadual e municipais por meio da qual vai liberar R$ 608 milhões do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para programas de prevenção de desastre. "Vamos ainda realizar obras estruturantes de prevenção necessárias: barragens, proteção de encostas, drenagem urbana para que diante de um período de chuvas dessa dimensão não tenhamos uma tragédia como essa", afirmou, em outra mensagem no microblog.