Dilma sanciona lei que anistia policiais e bombeiros

O texto concede anistia aos policiais e bombeiros militares que participaram dos movimentos entre 1º de janeiro de 1997 e 5 de agosto de 2013 - data de publicação dessa lei de anistia - nos Estados de Alagoas, do Piauí, de Goiás, do Maranhão, de Minas Gerais, da Paraíba, do Rio de Janeiro, de Rondônia e Sergipe. A anistia também abrange os profissionais que participaram dos movimentos entre 13 de janeiro de 2010 e 5 de agosto de 2013 no Distrito Federal e nos Estados da Bahia, do Ceará, do Mato Grosso, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, de Roraima, Santa Catarina e do Tocantins.