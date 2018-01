Dilma tem 39% das intenções de voto, contra 21% de Aécio e 10% de Campos, diz CNI/Inope

Em terceiro lugar aparece Eduardo Campos (PSB), com 10 por cento. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais.

O levantamento anterior do Ibope, encomendado pela União dos Vereadores do Estado de São Paulo e divulgado dia 10 de junho, mostrava Dilma com 38 por cento das intenções de voto, seguida por Aécio, com 22 por cento, e Campos, com 13 por cento.

A pesquisa CNI/Ibope divulgada nesta manhã mostrou também que a avaliação ótima/boa do governo passou para 31 por cento, ante 36 por cento em março, enquanto a avaliação ruim/péssima foi a 33 por cento, ante 27 por cento.

Foram ouvidos 2.002 pessoas, entre os dias 13 e 15 de junho, em 142 municípios do país.

(Reportagem de Anthony Boadle; Texto de Eduardo Simões; Edição de Patrícia Diarte)