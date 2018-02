Dilma tem 50,99% e Aécio aparece com 49,01% após 95% da apuração A presidente Dilma Rousseff, que tenta a reeleição pelo PT, tinha 50,99 por cento dos votos válidos na primeira parcial do resultado da votação do segundo turno à Presidência da República, contra 49,01 por cento de Aécio Neves (PSDB), mostraram dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) neste domingo, após concluída 95,03 por cento da apuração.