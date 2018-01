Dilma: todos os pedidos ao Mais Médicos foram atendidos

Segundo a presidente, o programa está presente em 3.819 municípios, beneficiando cerca de 50 milhões de brasileiros. "Superamos a nossa meta, que era de 46 milhões. Hoje, no Brasil, 14.462 médicos estão atuando em postos de saúde na periferia das grandes metrópoles, pelo interior do Brasil afora, nas cidades grandes, médias e pequenas, e nos distritos indígenas", afirmou a presidente.

"Compromisso assumido é compromisso cumprido, mesmo quando a receita para solucionar o problema não é simples. E o Mais Médicos não era simples, teve muita resistência, de poucas pessoas, mas muita resistência."

Na avaliação de Dilma, o Mais Médicos, "sem dúvida", está mudando para "muito melhor a qualidade da atenção à saúde pública no Brasil". Mesmo as regiões mais ricas do País, observou a presidente, sofriam com a falta de profissionais. "O Estado que mais médicos recebeu e demandou foi o Estado de São Paulo. Para lá foram 2.187 médicos, o que significou uma cobertura de atendimento para 7,4 milhões de paulistas", afirmou.

Dilma também ressaltou que o Mais Médicos prevê a criação de 11.500 vagas em cursos de graduação de medicina até 2017, o que deve ajudar a resolver o problema da falta de médicos no Brasil.