DirecTV vai distribuir banda larga por fios elétricos

A DirecTV, principal operadora de televisão por satélite dos Estados Unidos, anunciou nesta quarta-feira, 15, que fechou acordo com o Current Group para oferecer internet em alta velocidade e serviços de voz sobre linhas de energia elétrica. A DirecTV fornecerá os novos serviços no final de 2007, com cobertura inicial de 1,8 milhão de casas e escritórios no Estado norte-americano do Texas. O acordo faz parte dos planos da DirecTV de expandir seus serviços de internet em alta-velocidade para competir com as operadoras de TV à cabo rivais. A nova parceira permitirá ainda à DirecTV alcançar novos mercados norte-americanos, uma vez que a tecnologia do Current Group permite utilizar as linhas elétricas para acesso à internet em uma área maior de abrangência. A DirecTV e a também operadora de TV por satélite EchoStar tentam igualar os serviços de Internet em alta velocidade e telefone digital oferecidos pelas operadoras de TV à cabo rivais. As duas companhias têm trabalhado juntas para buscar potenciais parcerias para oferecerem serviços de banda larga nos últimos anos. DirecTV e EchoStar já fecharam acordo para disponibilizar o acesso em banda larga por satélite com a WildBlue.