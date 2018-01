Direito autoral vale na web Só porque foi você quem gravou a música quer dizer que pode distribuir para download ou streaming um cover dos Beatles ou do Roberto Carlos? E, se você é o compositor e intérprete das músicas, deve registrá-las antes de colocá-las na web? Com o aumento de música grátis na rede – colocada pelos próprios artistas –, surgem questões importantes de direitos autorais. É raro, mas uma violação pode dar até cadeia. As redes sociais de música afirmam que barram conteúdos protegidos por direitos autorais, como covers. Mas não é bom tentar burlar isso. Segundo o advogado especializado em direitos autorais Ronaldo Lemos, da Fundação Getúlio Vargas, há leis brasileiras que permitem processar criminalmente quem viola os direitos autorais. "Isso é raro de acontecer. Mas, além de pagar multa, corre-se o risco de ser preso." Lemos afirma que, antes de colocar na rede uma regravação, é preciso pedir autorização para o proprietário da obra. "Em composições brasileiras, quem detém esses direitos são as editoras musicais. É preciso pagar para regravar. E não é barato. Os valores não são tabelados. Além disso, é necessário pedir autorização para disponibilizar de graça na web." De acordo com ele, cada país tem uma regra diferente. Para composições dos EUA, por exemplo, há um preço tabelado, mais baixo. "Se você não for compositor, uma saída para não gastar é procurar repositórios de músicas em Creative Commons que tenham uma licença com a permissão de produzir obras derivadas. Daí não é preciso pagar nada." Um desses repositórios é o Jamendo (www.jamendo.com). Já com relação à disponibilização de gravações com composições próprias, Lemos diz que não é preciso fazer registro. "A própria data de gravação da música (contida no arquivo em MP3) já é uma prova de autoria da música. Só é preciso tomar cuidado quando, na gravação, houver músicos convidados. Eles também são donos da obra. Se for disponibilizar na web, é preciso um documento registrado em cartório com a autorização deles." R.M.