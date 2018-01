Direito GV divulga manual do candidato para o vestibular 2008

A Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (Direito GV) publicou o edital, programa de provas e o manual do candidato para o vestibular 2008. Para participar do processo seletivo, os interessados deverão efetuar a inscrição no período de 14 de julho a 1º de outubro, exclusivamente pela internet. Para quem não tem acesso à web, serão disponibilizados equipamentos para esse fim na Central de Vestibulares - Rua Itapeva, 432, Bela Vista, São Paulo -, no horário das 8h às 19h, de segunda a sexta-feira. A inscrição custa R$ 70 até 27 de agosto e, a partir daí, R$ 140. Os boletos bancários podem ser pagos em qualquer agência bancária. As provas escritas estão marcadas para os dias 11 e 15 de novembro, de 14h às 18h, e a segunda fase - o exame oral - será realizada em um dia e horário a serem agendados pela coordenação, entre 10 e 14 de dezembro. O programa, e mais detalhes, podem ser encontrados no site www.fgvsp.br/vestibulares. O resultado da primeira fase do vestibular será divulgado em 5 de dezembro, pelo mesmo site. Nos dias das provas os candidatos deverão portar Carteira de Identidade (RG) ou Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) original, e com foto recente.