Direitos do consumidor também valem na web Ao comprar pela web, o consumidor precisa exigir que seus direitos sejam respeitados. É o que alertam órgãos como Idec e Procon, principalmente nesta época de fim de ano, quando aumenta o volume de compras pela internet. O primeiro passo para fugir de armadilhas é anotar os dados do fornecedor. Há muitas lojas fantasmas que ficam no ar por alguns meses e não entregam os produtos vendidos. Como não possuem sede, fica difícil reverter o prejuízo depois da fraude. "O comprador deve procurar lojas conhecidas, que tenham um endereço. É importante anotar dados como razão social e CNPJ. Sem essas informações, fica praticamente impossível mover algum tipo de ação indenizatória", diz Samara Buzzo, técnica do Procon. Outra sugestão é que o consumidor imprima toda a publicidade que o levar a uma compra. Segundo o Código, a loja tem a obrigação de cumprir ofertas anunciadas em suas peças de propaganda mesmo se, em um segundo momento, alegar que houve engano no conteúdo do anúncio. Ficar atento ao chamado "período de arrependimento" também é uma dica valiosa. O consumidor possui sete dias em que pode, após receber a mercadoria, avaliar se realmente deseja ficar com ela. Portanto, programe suas compras para não desperdiçar esse tempo, ou envie o presente diretamente para a pessoa que você for presentear. Segundo o técnico do Idec, Marcos Pó, a maioria das empresas cumpriu essa obrigação em um teste realizado pelo órgão. E para ter certeza de que haverá um canal seguro para reclamar com a loja em caso de problemas, confira o tipo de atendimento oferecido. Se ele for feito através de mensageiros instantâneos, como o MSN, é melhor mudar de idéia. M.V.B. e B.G. IMPRIMA SEUS DIREITOS Samara Buzzo Técnica do Procon "Toda publicidade veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação é parte do contrato celebrado entre o consumidor e a loja. Então é importante que o comprador imprima todo anúncio que encontrar na internet."