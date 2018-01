Direto da horta, Coleção Gourmet Paladar

Esqueça a velha ideia de que comida vegetariana é sinônimo de prato insosso e sem aroma. Você vai se surpreender com o novo leque de receitas da Coleção Gourmet Paladar que chega às bancas e livrarias de todo o País neste domingo. O livreto traz 36 receitas com legumes, verduras e grãos cozidos ou transformados em sopas, risotos, massas e tortas que prometem satisfazer até os mais carnívoros. Entre os pratos da Cozinha Vegetariana estão tortilhas de ovos mexidos com queijo manchego; polenta frita com açafrão e shiitake; tomate e berinjela à parmigiana; arroz japonês com nori; risoto de abóbora, sálvia e pimenta; tajine de cenoura com tâmara e damasco; e strudel de maçã e queijo stilton. Todos os pratos são explicados detalhadamente e ilustrados com fotos que enchem os olhos e dão água na boca. No formato inovador de leque, o volume cabe em qualquer cozinha, é prático e fácil de manusear. Suas fichas, feitas com papel especial, podem ser limpas facilmente. Original da Inglaterra, a coleção completa – com 17 volumes ilustrados e dedicados a temas variados da culinária – foi adaptada para os leitores brasileiros. Produtos dificilmente encontrados por aqui foram substituídos. Já o último leque, que sai no mês de novembro, foi desenvolvido com exclusividade para a coleção e será dedicado aos pratos brasileiros. A Coleção Gourmet Paladar também está à venda pela internet e pelo telefone (veja abaixo), com descontos especiais para assinantes do Estado. Os novos volumes são apresentados sempre aos domingos. ONDE COMPRAR Banca ou livraria: cada volume custará R$ 17,90. Mas o primeiro tem preço promocional de lançamento: R$ 9,90. Site: www.estadao.com.br/paladar/colecao Telefone: 3959-8500 (capital e Grande São Paulo) ou 0800-0147720 (outras cidades) Assinantes: na compra da coleção completa, desconto de 15% à vista ou 10% a prazo (até 5 vezes de R$ 53,50). TODOS OS LEQUES 2/8: Light 9/8: Italiana 16/8: Churrasco 23/8: Vegetariana 30/8: Cozidos e Grelhados 6/9: Tailandesa 13/9: Chocolate 20/9: Mediterrânea 27/9: Coquetéis 4/10: Massas 11/10: Aperitivos – Espanha 18/10: Bebidas Saudáveis 25/10: Sorvetes 1/11: Aves 8/11: Sucos 15/11: Culinária para Criança 22/11: Brasileira