Diretor da ANS julga empresa pela qual atuou

"Ele não poderia ter participado de nenhum desses julgamentos", avaliou a advogada do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor (Idec), Joana Cruz. Figueiredo responde a um processo na Comissão de Ética da Presidência da República por omitir, durante sabatina no Senado, a ligação com a Hapvida e com a Unimed Mossoró. Diante desse novo episódio, o Idec e a Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) enviam hoje à comissão um pedido para que o comportamento de Figueiredo na reunião de agosto seja levado em consideração. Trata-se de um aditamento ao requerimento feito pelas duas entidades em agosto para que o caso fosse investigado e o diretor, exonerado.

Há no País uma série de empresas Unimed. A justificativa de Figueiredo é a de que ele estaria impedido de atuar apenas na de Mossoró, empresa que comprovadamente ele atuou como representante. Joana contesta essa justificativa. "São várias as decisões da Justiça demonstrando que se trata de um único grupo econômico", afirma a advogada do Idec.

Na reunião da diretoria colegiada de agosto, os pedidos feitos pela Hapvida foram negados. "Isso não afasta a irregularidade. A declaração de impedimento é anterior à análise do mérito", completou.

Procurada, a ANS não se manifestou. Figueiredo também não quis comentar o caso.