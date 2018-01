Diretor da Match acusado de venda ilegal de ingressos da Copa deixa prisão

Whelan foi solto a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) anunciada na terça-feira. O ministro do STF Marco Aurélio Mello afirmou que a prisão preventiva a que Whelan estava submetido não se justifica, já que ainda não está provada a culpa do executivo.

O Ministério Público prometeu recorrer da decisão de libertar Whelan, afirmando que as provas contra o executivo são contundentes para mantê-lo detido.

Whelan foi preso no dia 7 de julho acusado de atuar como facilitador em um esquema ilegal de venda de ingressos da Copa do Mundo.

O diretor da Match, principal fornecedora de pacotes de viagem para o Mundial, chegou a receber liberdade provisória da Justiça e foi solto após o pagamento de fiança.

Ele, no entanto, teve novamente a prisão decretada no dia 10 de julho e, após a polícia não encontrá-lo no Copacabana Palace, hotel em que estava hospedado, chegou a ser considerado foragido.

Depois de negociações com os advogados de defesa, o executivo se entregou à polícia. Ele está detido no complexo de presídios de Bangu e deve ser solto nas próximas horas.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)