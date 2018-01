Diretor de Piratas do Caribe gravará filme do game BioShock

A Take-Two Interactive Software afirmou que o diretor da trilogia "Piratas do Caribe", Gore Verbinski, fará um filme baseado no jogo "BioShock", famoso título sobre uma utopia subaquática que desastrosamente dá errada. O filme será produzido pela Universal Pictures, uma unidade de NBC Universal detida pela General Electric. John Logan, que trabalhou nos roteiros de "Gladiador" e "Sweeney Todd: O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet", estaria negociando a elaboração do roteiro do filme, segundo a Take-Two. "Gore é um grande fã de videogames e de 'BioShock'. Isso foi extremamente importante para nós na hora de decidir seguir adiante com isso nesse projeto", afirmou Christoph Hartmann, presidente do selo 2K Games, da Take-Two, em comunicado. A Take-Two não revelou os termos financeiros do acordo ou outros detalhes, como quando será o lançamento do filme. A empresa é alvo de uma proposta de aquisição de 2 bilhões de dólares pela concorrente Electronic Arts, também criadora de games. Lançado em agosto para o console Xbox 360 da Microsoft, "BioShock" foi elogiado por sua história complexa, atmosfera e personagens assustadores como os Big Daddies e Little Sisters. O título vendeu mais de 2 milhões de cópias e a Take-Two está trabalhando em uma seqüência. O acordo sobre o filme de "BioShock" é o mais novo sinal da crescente importância dos videogames na cultua popular. No início da semana, a Take-Two afirmou que seu jogo de ação "Grand Theft Auto 4" arrecadou mais de 500 milhões de dólares em vendas locais na sua semana de estréia. Esse valor é superior à maior estréia da história de Hollywood, o filme "Piratas do Caribe: No Fim do Mundo", que arrecadou 406 milhões de dólares em bilheteria nos seus seis primeiros dias em cartaz.