Diretor de sindicato é morto a tiros em Campinas-SP O diretor do Sindicato dos Trabalhadores na Economia Informal de Campinas, no interior de São Paulo, Ivo Domingos, foi morto a tiros ontem, no centro da cidade. Segundo a Polícia Civil, Domingos estava perto de sua casa. A principal hipótese investigada pelos investigadores é de crime planejado. Primeiro porque, segundo a polícia, nenhum pertence dele foi roubado (com o sindicalista, estavam o telefone celular e dinheiro). Depois, porque o crime pode ter alguma ligação com o assassinato do comerciante José Carlos Calixto, em maio. Conhecido como o "rei da pirataria", Calixto tinha passagens pela polícia, era dono de um laboratório de CD e DVDs piratas.