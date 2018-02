Diretor de teatro protesta jogando carro contra portão do Palácio do Eliseu

O diretor, um italiano de 67 anos, foi preso quando tentava forçar a passagem através do Grille du Coq (Portão do Galo), que data do século 19 e conduz aos jardins do Palácio do Eliseu.

Ele protestava contra cortes em subsídios para seu pequeno teatro parisiense, a Comédia Italiana, disse uma fonte da polícia, acrescentando que o homem ficou levemente ferido na colisão e estava sob custódia em um hospital de Paris.

Segundo a fonte, o homem havia sido preso primeiramente na quarta-feira à tarde, perto do palácio, depois de tirar de seu carro um boneco de Arlequim - personagem da Commedia dell'Arte - e atear-lhe fogo.

"Ele então jogou em volta panfletos criticando os cortes nos subsídios ao seu teatro", disse a fonte. A polícia o havia prendido, mas logo depois o soltou.

O presidente da França, o socialista François Hollande, cortou as verbas tradicionalmente generosas para a cultura, como parte de seus esforços de redução do déficit orçamentário do país.

(Reportagem de Gerard Bom)