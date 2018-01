Diretor de tecnologia do Second Life pede demissão

Cory Ondrejka, diretor de tecnologia da Linden Lab, empresa responsável pelo mundo virtual Second Life, pediu demissão nesta terça-feira, 11 de dezembro. O executivo, que era considerado o quarto funcionário mais importante da Linden Lab, deixará a companhia no fim deste ano. Ondrejka ajudou a escrever o código que serve de base ao popular mundo virtual. O Second Life é um ambiente virtual em três dimensões no qual os usuários podem criar, comprar e vender ilhas habitadas por personagens, conhecidos como avatares. Em comunicado oficial, Philip Rosedale, diretor-executivo da empresa de oito anos, disse que Ondrejka deixa o cargo "em busca de novos desafios profissionais". Rosedale também declarou que ele e Ondrejka tinham estratégias diferentes em relação à companhia. "As necessidades de nossa empresa estão mudando e o papel do diretor de tecnologia também", disse Rosedale no mesmo comunicado. "Cory e eu concordamos que nossos interesses, pelo menos neste momento, seguem em rumos opostos." Na quarta-feira, Ondrejka não foi encontrado para comentar sua decisão. O Second Life tem sido criticado pelos problemas técnicos, como gráficos que demoram muita para carregar em computadores mais antigos e erros que fazem com que os avatares apareçam nus sem razão aparente. O site também tem enfrentado problemas com hackers e vândalos, que destroem o conteúdo criado por outros usuários e interrompem conferências virtuais. Ondrejka foi responsável pela decisão de a Linden Lab permitir que os usuários mantenham os direitos de propriedade intelectual sobre suas criações. A medida encorajou o desenvolvimento do comércio no mundo virtual, onde usuários gastam dinheiro de verdade para comprar propriedades virtuais, roupas, carros e outros itens. Antes de ingressar na Linden Lab, em novembro de 2000, Ondrejka trabalhou como programador na desenvolvedora de videogames Pacific Coast Power and Light. Ele também prestou serviços para o Departamento de Defesa norte-americano e trabalhou na Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos.