Diretor do Google pede mais investimentos latino-americanos Os países da América Latina necessitam promover e intensificar o investimento de capital de risco para aproveitar ao máximo as possibilidades oferecidas pela internet, afirmou ontem o vice-presidente do Google, Vinton Cerf. O executivo, também conhecido pela criação do protocolo TCP/IP, um dos fundamentos da internet, pediu "trabalho" e que "riscos sejam assumidos" neste setor pujante da economia, com mais fundos procedentes dos bancos e de outras fontes financeiras para iniciativas que ajudem a desenvolver as aplicações da internet ao mercado. O guru do ciberespaço americano fez as declarações hoje em sua conferência "Internet no Mundo", na Universidade Nacional Autônoma do México. Cerf sustentou que em locais como os Países Baixos o setor registrou grande dinamismo graças a numerosos investimentos na última década. Entre seus desafios para o futuro, o diretor do Google mencionou o de promover trabalhos conjuntos com a Nasa (agência espacial americana) para desenvolver um sistema de internet interplanetário, que permita uma melhor comunicação com as naves espaciais e os veículos que exploram planetas como Marte. Cerf avaliou que fazem falta melhores administrações e o uso responsável da internet, e pediu aos Governos que se ocupem, com maior dedicação, de assuntos como fraude, abusos e comércio eletrônico, assegurando assim um maior desenvolvimento da rede. Palestra lotada O executivo também passará por São Paulo na próxima semana, quando dará uma palestra sobre o futuro da Web. Embora aberto ao público, o evento já está com as inscrições esgotadas. A palestra acontece no Auditório Camargo Guarnieri, na Cidade Universitária, em São Paulo. (com EFE)