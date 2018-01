Diretor do Yahoo renunciará após encontro anual de acionistas

O diretor do Yahoo Robert Kotick vai renunciar ao cargo depois da reunião anual de acionistas da companhia nesta semana, diante do compromisso acertado entre a companhia e o investidor Carl Icahn. Em um comunicado registrado no órgão americano que regula o mercado de capitais nesta segunda-feira, 28, o Yahoo forneceu mais detalhes do acordo para apontar Icahn e dois outros executivos nomeados por ele para seu conselho de administração para evitar uma briga por procuração. Kotick, presidente-executivo da Activision Blizzard, informou no início deste mês que não estaria na lista de candidatos do Yahoo. Dentro do acordo, o Yahoo vai divulgar uma lista de nove candidatos para seu conselho na reunião marcada para 1º de agosto. Depois da reunião, Kotick vai renunciar e o Yahoo vai ampliar o número de assentos do seu conselho para 11 membros, cedendo lugar a Icahn e seus dois indicados. O investidor Icahn deve manter pelo menos 30 milhões de ações do Yahoo para permanecer no conselho, segundo o acordo.