Diretor se vê como crítico da web O diretor de "Nome Próprio", Murilo Salles, se motivou a filmar a obra de Clarah Averbuck após saber pelos jornais em 2002 que o blog Brazileira!Preta era o oitavo diário pessoal mais acessado do mundo. "Ali eu disse: ‘Opa, eu quero saber quem é esse ser humano’." Ele não nega sua "origem": é um homem de 57 anos sugerindo uma visão artística sobre o universo de uma mulher de 20 e poucos completamente ligada à cultura da internet. Apesar do risco natural, o filme não cai em clichês. Acaba sendo mais uma reflexão sobre o isolamento contemporâneo, a busca por identidade de seres desamparados. "É maluco ficar diante de um monitor achando que está falando com o mundo inteiro, quando tem uma tela fria ali", diz. "Você pode dar sentido a isso, mas não necessariamente existe." Por isso a Camila de Salles não é a mesma de Clarah. Mesmo evitando preconceitos, o processo criativo do diretor resultou numa protagonista mais frágil e vitimizada. Salles também procurou fugir da temática "miserabilista e bárbara" exigida internacionalmente do cinema brasileiro. "Alguma coisa me dizia que o caminho era falar de internet."