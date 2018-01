Disciplina é o segredo para manter o HD organizado Depois de optar por um HD externo, começa outro desafio: como organizá-lo. Quanto mais pessoas utilizarem o disco rígido em casa, mais disciplina é necessária. Uma sugestão é fazer com que cada usuário administre seus arquivos. Quando o HD chegar, a primeira coisa a fazer é plugá-lo no computador principal da casa e fazer um backup completo. O disco é automaticamente reconhecido assim que ligado à entrada USB do computador. Comece pelos arquivos – fotos, músicas, filmes e documentos, geralmente guardados na pasta "Meus Documentos", se o sistema operacional for o Windows. Crie uma pasta "PC de casa" no HD externo e cole tudo lá. Para fazer o backup do sistema (para, em caso de vírus ou defeito no PC, ser possível voltar a usá-lo a partir da configuração anterior), é necessário um software específico. O Windows vem com um instalado, mas há opções pagas, como o Norton Ghost (www.symantec.com.br) e o Nero BackItUp (www.nero.com), ou gratuitas, como o IZArc (www.izarc.org). Configure o programa para salvar o backup em uma pasta separada, "Backup PC", por exemplo. Depois de passar tudo do computador para o HD externo, faça o mesmo com os outros computadores da casa (notebooks, por exemplo). Proceda da mesma forma com o backup e a transferência de arquivos, tudo em pastas nomeadas. O último passo é voltar a ligar o HD externo ao PC principal. Conecte também sua câmera digital e celular, um por vez, e transfira os arquivos para o disco rígido. Crie pastas como "Fotos da câmera" e "Músicas do celular". Dessa forma, o HD externo recebe uma cópia de todos os arquivos armazenados pela família. Com tudo gravado, vá ao drive do HD externo e organize as pastas. Divida as fotos, músicas e documentos por usuário, em pastas com o nome de cada um. É bacana também configurar seu software de backup para refazer a operação uma vez por semana. Assim, o HD externo vai sempre ter os arquivos do PC principal atualizados. L.P. Conheça alguns modelos de HD