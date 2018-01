Disco rígido chega aos 50 sem perder fôlego No dia 13 de setembro de 1956, a IBM lançou o RAMAC Computer (Random Access Memory Accounting Machine), um computador que usava uma nova tecnologia para guardar dados: discos rígidos magnéticos, os Hds, ou hard disks, que podiam localizar um dado específico automaticamente. Tecnologia revolucionária para a época, cada equipamento custava cerca de US$ 50 mil e tinha incríveis 5 Megabytes de capacidade de armazenamento (pouco menos que quatro disquetes) e superava as fitas magnéticas, que precisavam ser rebobinadas para encontrar uma informação específica. O sucesso da tecnologia deu aos Hds a posição de liderança indiscutível na arena de acesso rápido a dados, posição que não deve mudar tão cedo, apesar do avanço de novas tecnologias, como as memórias de estado sólido, também conhecidas como memória flash (a Samsung anunciou nesta semana chips com 32 GB de capacidade). "Sempre é difícil prever o futuro, mas o mais correto é dizer que tecnologias de estado sólido e os discos rígidos ainda vão conviver por um bom tempo", diz Jean-Pierre Cecillon, diretor geral da fabricante de chips de memória Kingston no Brasil. Avanços Segundo o executivo, apesar dos avanços nos chips de estado sólido, os Hds apresentam uma relação capacidade/custo imbatível. "No caso de usuários finais, é mais fácil enxergar um chip de memória flash como fonte de dados. Só que em empresas, quando você chega à escala dos Terabytes, vemos que o HD ainda terá uma vida útil muito longa", diz Cecillon. Além da capacidade e do custo benefício, os Hds também tem ganho inovações. Modelos mais recentes dispõem as partículas magnéticas que formam a superfície do disco na vertical, em vez de na horizontal como fazem os discos rígidos convencionais, aumentando a capacidade de armazenamento dos dispositivos. "O Hd é imbatível em termos de custo/benefício e confiabilidade. Além disso, os novos Hds estão ficando cada vez menores e seu custo tende a cair", diz Julio Rim, gerente de produto de discos rígidos da Samsung. De fato, existem, hoje, modelos de discos rígidos que podem ultrapassar 200 Terabytes de capacidade. Evolução Até meados de 1960, duas fábricas da IBM (nos EUA e Alemanha) produziram cerca de 6 mil unidades do RAMAC. Esses produtos atendiam ao mercado mundial e, somados, tinham a capacidade de 30 mil Gigabytes. O RAMAC foi o primeiro processador com memória auxiliar de discos magnéticos, cuja disponibilidade de separar as informações e atualizar em frações de segundos qualquer informação arquivada deu um grande impulso às aplicações dos processadores. A unidade de memória do RAMAC 305, denominada IBM 350, foi constituída de cinqüenta discos magnéticos com sessenta centímetros de diâmetro, girando em alta velocidade. Até hoje, a IBM ainda mantém a venda de discos rígidos. De acordo com a empresa de pesquisas IDC (International Data Corporation), desde 2002 a IBM lidera o segmento de discos externos, com 28% de participação. Em 2003 o resultado foi de 36% e, no ano seguinte, a IBM fechou o período com 38%. Já em 2004, a empresa registrou 41% de market share. A IBM teve um crescimento de 25% no faturamento de vendas de disco no ano de 2005 em relação a 2004. Na base instalada, a empresa cresceu 60%. No Brasil O RAMAC 305 foi apresentado ao Brasil em fevereiro de 1961 na Exposição de Processamento Eletrônico de Dados, organizada pela IBM em São Paulo, e entre as primeiras empresas a adquiri-lo estava a Volkswagem do Brasil, que o instalou em sua fábrica de São Bernardo do Campo. Outra companhia foi a General Electric do Brasil, que o destinou aos serviços de sua unidade do Rio de Janeiro. O RAMAC 305 da General Electric foi o primeiro computador instalado no Rio para fins comerciais. Do ponto de vista tecnológico na área de armazenamento, o principal marco da IBM foi a introdução de discos removíveis (IBM 3330 e 3350) com capacidade de 2 Megabytes por disco. Uma curiosidade a respeito deste projeto é que a IBM tinha uma regra rigorosa sobre seus produtos: os equipamentos finais deveriam, por norma, serem capazes de passar por uma porta com, no máximo, 29,5 polegadas (cerca de 75 centimetros). Isso determinou que o tamanho máximo dos discos, em diâmetro, para que eles pudessem ser montados horizontalmente.