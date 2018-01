Discovery leva informações históricas ao Goolge Earth Uma parceria entre o site de buscas Google e a Discovery Communications, empresa por trás dos documentários e do Discovery Channel, levará camadas de informação sobre história para o programa de localização Google Earth. Agora, quando os usuários navegarem sobre locais com relevância histórica ou cultural, aparecerá um ponto, que, se clicado, abre uma janela pop-up com links para vídeos e informações mais detalhadas do local e sua importância. Inicialmente, serão 10 pontos históricos nos EUA, e nos próximos meses, mais 50 localidades ao redor do globo serão acrescentadas. As informações serão oferecidas tanto na versão gratuita do Google Earth como na edição paga, que inclui funcionalidades de posicionamento com base na tecnologia GPS.