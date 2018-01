Discurso de Natal da rainha da Inglaterra terá podcast O tradicional discurso de Natal da rainha da Inglaterra, Elizabeth II, estará disponível em podcast pela primeira vez neste ano, anunciaram autoridades ligadas à família real. Um download do discurso pode ser encomendado, gratuitamente, a partir do website www.royal.gov.uk. Usuários da internet também poderão assistir ao discurso online, e o texto da mensagem será divulgado pelo mesmo website. No discurso, transmitido pelo Reino Unido e pela comunidade formada pelas ex-colônias britânicas, a rainha falará da importância do relacionamento entre as gerações, de acordo com trechos divulgados. "A sabedoria e a experiência das grandes religiões apontam para a necessidade de nutrir e guiar os jovens, e de encorajar o respeito pelos idosos", dirá a monarca. A transmissão mostrará a rainha conservando com crianças e ajudando-as a fazer uma colagem da cena da natividade.