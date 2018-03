Discussão em posto de gasolina termina em morte Uma briga no interior de um posto de combustíveis de bandeira Ipiranga, localizado na esquina da Avenida Pinheiro Machado com a Rua Carlos Gomes, no bairro do Campo Grande, próximo do Canal 1, em Santos, litoral sul paulista, terminou em morte por volta das 2h desta madrugada. Segundo a Polícia Militar, várias pessoas estavam reunidas no pátio do posto, do lado de fora de uma loja de conveniência, quando dois clientes começaram a discutir. Um deles, armado, atirou contra Luiz Francisco, de 25 anos, que morreu. O assassino, segundo testemunhas, entrou em um Ford EcoSport azul e fugiu. A placa do veículo não foi anotada. O caso será investigado pelo 07º Distrito Policial, do bairro do Gonzaga. A polícia ainda não soube informar o motivo da discussão entre os clientes nem a identificação do autor do homicídio.