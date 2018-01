Discussões mostram descompasso do mundo A World Web Expo Forum mostrou um descompasso entre a web brasileira e a mundial. Enquanto no mundo todo sites como Orkut, YouTube e Wikipedia não são novidade, os responsáveis por portais e publicidade nacionais se esforçavam em explicar conceitos já postos em prática há tempos na internet: a velha e boa web 2.0, em que o internauta é quem publica e interage. No evento, responsáveis por Google, Globo.com, MSN, Terra e agências de publicidade anunciavam tendências estabelecidas há mais de dois anos como se fossem a última moda. "Agora é o usuário quem publica e escolhe o que ver", explicava a "novidade" a publicitária Elisa Calvo. Ao mesmo tempo, portais como a Globo.com se mostraram atrasados. "Temos espaço para o leitor participar da cobertura. Mas é pequeno", lamentava o diretor presidente, Juarez Queiroz. Analisando o cenário, o vice-presidente da financiadora de startups (pequenas empresas da web) Adrenax, Gil Giardelli, constatou: o bonde foi perdido para os gringos. "No começo, tivemos sites de sucesso, como o Cadê e o Buscapé. Depois, não mais. Ficamos nas mãos dos estrangeiros, como o Google, com o Orkut e o YouTube." R.M.