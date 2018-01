Disney ampliará investimentos em videogames

A Walt Disney vai triplicar os investimentos para desenvolver games para se beneficiar das perspectivas de forte crescimento do mercado global. "Estamos elevando nossos investimentos em videogames... É um mercado em que vemos que há uma oportunidade real", disse nesta sexta-feira o vice-presidente financeiro da Walt Disney, Tom Staggs, durante conversa com jornalistas em Londres. Parte da estratégia do grupo é tirar proveito conjunto de todos os seus segmentos de negócios. A Disney gastou cerca de US$ 100 milhões no desenvolvimento de games no ano passado e destinará outros US$ 130 milhões em 2007. "Nos próximos cinco anos vamos elevar isso para cerca de US$ 350 milhões de dólares por ano de investimentos em videogames, principalmente consoles e dispositivos portáteis", disse Staggs. A empresa de pesquisa Screen Digest estima que o mercado de software de games vai movimentar US$ 21,3 bilhões em 2009, contra US$ 20,2 bilhões no ano passado. Na área específica de games online para múltiplos jogadores, espera-se que as vendas passem de US$ 875 milhões em 2006 para 1,4 bilhão de dólares em 2009. Staggs disse que a Disney criou o game Piratas do Caribe para coincidir com o lançamento do último filme da série. No final deste ano, a Disney planeja lançar um game online do filme para múltiplos jogadores nos Estados Unidos e depois no Reino Unido. De acordo com Staggs, cerca de 70% dos investimentos da Disney na área de games no futuro próximo serão destinados ao estabelecimento de franquias de conteúdo, enquanto o restante será usado para criação de propriedade intelectual a ser explorada nos outros negócios do grupo.