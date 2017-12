Disney anuncia lançamento de 'Capitão América 3' para maio de 2016

"Capitão América 2: O Soldado Invernal", sequência de "Capitão América: O Primeiro Vingador", de 2011, fez sucesso nas bilheterias do Canadá e dos Estados Unidos com arrecadação de 96,2 milhões de dólares no fim de semana de estreia, batendo o recorde para um lançamento em abril.

Os filmes, baseados nos quadrinhos da Marvel, trazem Chris Evans como um magricela da Segunda Guerra Mundial que ganha superpoderes de um soro experimental e transforma-se no primeiro super-herói dos Estados Unidos, vestindo uma roupa de listras e estrelas.

O sucesso de "Capitão América" segue a longa linha da Disney de hits recentes do universo da Marvel, liderada por "Homem de Ferro", "Thor" e o conjunto de super-heróis "Os Vingadores", em 2012, que se tornou o terceiro maior filme da história de Hollywood, com 1,5 bilhão de dólares de bilheteria mundial.

Cada filme é interconectado aos outros, muitas vezes apresentando histórias e personagens cruzadas.

"Capitão América 3" será lançado na mesma data prevista para uma sequência do filme do super-homen "O Homem de Aço", de 2011, da Warner Bros.

Antes da estreia de "Capitão América 3", em 2016, o herói terá uma aparição no retorno de "Os Vingadores 2 - A Era de Ultron", em 2015.

(Reportagem de Piya Sinha-Roy)