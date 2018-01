Disney entra no mercado japonês de telefonia celular

A Walt Disney Company, segunda maior empresa de entretenimento dos Estados Unidos, planeja lançar serviços de telefonia móvel no Japão no início do ano que vem. Será a mais nova competidora no mercado mais do que competitivo. A empresa planeja cancelar seu serviço para celulares nos EUA e agora enxerga potencial no maior mercado de telefones de terceira geração, disseram representantes da Disney nesta segunda-feira, 12. De acordo com o anúncio, a Disney usaria a rede celular local da Softbank e as duas empresas, em parceria, ofereceriam tanto aparelhos como conteúdo. Para a Softbank - novata no mercado japonês que atraiu usuários pelos planos de baixo custo -, o acordo pode ser a chave para induzir seus usuários a fazer mais downloads e trocar para aparelhos e planos mais caros. Os novos celulares podem conquistar fãs do universo Disney (crianças e adolescente), mas eles não são numerosos - cerca de 100 mil a 200 mil assinantes, uma pequena fatia de um mercado com 100 milhões de usuários de celulares, de acordo com o analista de marketing da IDC Michito Kimura. "A Softbank vê a parceria com resultados a longo prazo. A questão é se a Disney vai chegar lá", afirma Kimura. "É preciso constantemente lançar produtos novos e conteúdo de qualidade para manter usuários interessados."