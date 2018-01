Disney estréia celular para vigiar crianças A Disney lançou nesta semana um novo serviço de telefonia celular que havia anunciado em abril, o chamado Disney Mobile, que tem foco no mercado familiar, pois traz várias funcionalidades voltadas a pais que querem dar celulares aos filhos, mas com um rigoroso controle sobre o que seus rebentos estão fazendo com os aparelhos. Os novos pacotes permitem que os pais controlem com quem os filhos conversam e por quanto tempo, através de pacotes de créditos que podem ser liberados somente pelos pais. Também é possível estabelecer horários em que o telefone fica ativo, impedindo seu funcionamento em horários de aula, por exemplo. Outra funcionalidade inclui um receptor GPS, que dá aos pais a exata posição geográfica de seus filhos, em tempo real. O serviço ainda impede que os jovens façam ligações antes que respondam mensagens dos pais tidas como urgentes. Os serviços da Disney usam a plataforma da operadora Sprint Nextel. Os planos para uma única linha custam a partir de US$ 39,99 mensais e os aparelhos mais simples custam cerca de US$ 59,99. A empresa também tem planos de anunciar um serviço semelhante no Reino Unido, em parceria com a operadora O2, ainda neste ano.