Disney já lucra com vídeos na loja iTunes A Walt Disney já vendeu 125 mil cópias digitais de filmes por meio do site iTunes, da Apple, uma semana depois de o serviço ter começado a funcionar. A venda dos vídeos rendeu cerca de US$ 1 milhão, de acordo com o presidente da Disney, Robert Iger. A expectativa da empresa é de uma receita de US$ 50 milhões no primeiro ano de vendas. Até agora, a Disney é a única empresa entre os grandes estúdios norte-americanos a vender filmes pela Itunes.