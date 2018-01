Disney lança serviço de rastreio de celulares nos EUA Com o chamado "Disney Mobile", a empresa que se notabilizou pela criação de desenhos animados e um gigante do entretenimento, oferecerá serviços de telefonia celular com foco em crianças. Ou melhor, em pais que queriam acompanhar de perto o que seus filhos estão fazendo. Os telefones do serviço terão o volume de ligações e mensagens SMS estabelecidos pelos pais, que também poderão determinar os horários em que os aparelhos estarão habilitados a fazer e receber ligações. Além disso, os telefones terão sistemas de localização por GPS embutidos, de forma que os responsáveis possam saber onde estão suas crianças. No entanto, serviços de emergência, como o 911 (número para emergências nos EUA) ficarão liberados. Por enquanto são dois modelos de telefones, que serão fabricados pelas coreanas LG e Pantech, ambos subordinados à rede da Sprint. Os preços do "Disney Mobile" não foram divulgados. Os telefones deve custar cerca de US$ 59,99. A previsão é que os serviços sejam lançados comercialmente em julho.