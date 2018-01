Disney terá tocadores portáteis de vídeo Depois de usar a silhueta de Mickey numa linha de tocadores digitais de música, a Disney agora quer expandir seu domínio para a arena dos tocadores portáteis de vídeo com o lançamento da linha Disney Mix Max Player. Os portáteis, que chegarão primeiro ao mercado norte-americano, também exibem fotos digitais e tocam música e deverão ter versões de filmes e desenhos da Disney disponíveis para compra em cartões de memória. O produto traz uma tela LCD de 2,2 polegadas, 512 MB de memória interna e deverá custar US$ 100. A empresa também vai aperfeiçoar seus tocadores de música digital - a linha Disney Mix Micro - que é compatível com arquivos WMA e MP3. Devera ser um tocador de baixo custo, por cerca de US$ 20 e também terá a capacidade expandida para 512 MB.